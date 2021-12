Beursblik: Berenberg zet CFE op Kopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor CFE verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 100,00 naar 130,00 euro. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg voerde donderdag aan dat met het baggerbedrijf DEME CFE zijn stevige expansie kan volhouden door een aanhoudende vraag naar minder vervuilende energiebronnen en dalende kosten. Afsplitsing maakt van DEME een apart genoteerde onderneming en vereenvoudigt de bedrijfsstructuur. Dit zal de aandeelhouderswaarde ten goede komen, menen de analisten. Verder heeft DEME in de Verenigde Staten recent een grote opdracht in de wacht gesleept en samen met een recordorderboek zijn de groeivooruitzichten daarmee sterk. Berenberg waardeert DEME op 118,00 euro per aandeel en de rest van CFE op 12 euro per aandeel. Het aandeel sloot woensdag 1,1 procent lager op 107,80 euro. Bron: ABM Financial News

