Wall Street opent vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een vlakke opening, terwijl de olieprijs daalt in aanloop naar het rentebesluit van de Fed later op de dag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening 0,1 procent hoger en technologie-index Nasdaq laat ook een klein plusje zien. De futures verbeterden iets na de publicatie van een drietal economische cijfers voorbeurs.

De detailhandelsverkopen in november bleven iets achter bij de verwachtingen, maar stegen nog wel met 0,3 procent. Economen rekenden gemiddeld op 0,8 procent.

De Amerikaanse importprijzen stegen in november minder hard dan een maand eerder, maar nog wel met 0,7 procent, tegen 1,5 procent in oktober. De exportprijzen stegen nog iets harder, met 1,0 procent.

De Empire State-index van de Federal Reserve Bank of New York steeg in december verder, van 30,9 naar 31,9, waar gerekend was op een daling tot 25 punten na de sprong omhoog in november.

Het vertrouwen onder woningbouwers, de bedrijfsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden volgen later vanmiddag.

De Federal Reserve zal na zijn monetaire beleidsvergadering de nieuwste plannen om de stimulering af te bouwen toelichten. "Wat echt speelt, is dat inflatie langer dan verwacht hoog blijft, en de Fed erkent dat nu", zei Esty Dwek van Flow Bank. "Er is ook de visie dat nieuwe varianten van het coronavirus niet alleen reden zijn om bezorgd te zijn over de groei, maar ook over de inflatie."

Er komt meer informatie over de omikron-variant van het virus. Een eerste grote studie naar hoe deze virusvariant zich in de praktijk gedraagt, laat zien dat een vaccinatie met twee Pfizer-injecties minder effectief is tegen deze variant, zowel om besmetting als om ziekenhuisopname te voorkomen. De omikron-variant veroorzaakt op dit moment ongeveer 3 procent van de gevallen in de Verenigde Staten.

"Bedrijven en consumenten zijn heel goed geworden in het aanpassen aan deze varianten", zei Dwek. Het voornaamste risico is dat de verstoringen van de aanvoerketen langer zullen aanhouden dan verwacht, door het zero-covid-beleid van China.



Voor de Fed-vergadering verwacht Commerzbank dat Jerome Powell niet langer het woord "voorbijgaand" zal gebruiken bij de inflatiedruk. Dit zou de weg moeten vrijmaken voor een renteverhoging in juni. De focus zal liggen bij de 'dot plot' die de verwachtingen voor de rente van de afzonderlijke beleidsmakers weergeeft. Daarbij zal de Fed de tapering vermoedelijk ook opvoeren, van 15 miljard naar 30 miljard dollar per maand.

De olieprijs daalde. Een januarifuture West Texas Intermediate daalde 1,6 procent tot 69,58 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,4 procent goedkoper werd op 72,66 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1265. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1255 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Lowe's ziet in 2022 de omzetgroei stagneren, nadat in de voorgaande twee jaar de omzet met zo'n 33 procent groeide. Een groeiend marktaandeel moet de margegroei steunen. De doe-het-zelf-keten wil volgend jaar voor 12 miljard dollar eigen aandelen inkopen en hield vast aan zijn eerder gemelde verwachtingen voor 2021. Het aandeel lijkt ruim 2 procent lager te openen.

Campbell Soup staat open voor kleine overnames om zijn bestaande activiteiten te versterken, zegt CFO Mick Beekhuizen. "We willen geen derde poot aan de kruk", zei hij. De soepfabrikant wil aanvullende overnames, bij voorkeur in de VS. Dit meldde Campbell op zijn beleggersdag dinsdag.

Biotech-aandelen uit China op de beurs van Hongkong verloren woensdag sterk terrein, na berichten dat Amerikaanse sancties tegen bedrijven uit deze sector aanstaande zijn. Wuxi Biologics verloor 19 procent. BeiGene daalde 8 procent en Innovent Biologics 10 procent.

Het Amerikaanse verkoopseizoen voor de feestdagen zal naar verwachting sterk van start gaan, met veel vraag naar cadeaus, diners en andere producten, ondanks dat de inflatie van de consumentenprijzen op het hoogste niveau in decennia staat.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na stijgende producentenprijzen en in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.



De S&P 500 index sloot 0,75 procent lager op 4.634,09 punten. De Nasdaq verloor 1,14 procent tot 15.237,63 punten. De Dow Jones index daalde 0,30 procent tot 35.544,18 punten.