Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Euronext

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft dinsdag het koersdoel voor Euronext flink verhoogd, van 116,00 naar 135,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De analisten van de Amerikaanse bank verlaagden hun taxaties voor het beursbedrijf voor 2021 en de komende twee jaar licht, maar kwamen ook voor het eerst met ramingen voor 2024. "Dan zal de groei sterk zijn", denkt de Amerikaanse bank. Dat is ook de reden dat het koersdoel flink omhoog kon. In 2024 stijgt de EBITDA van Euronext volgens de analisten met 10,6 procent. Dat is beduidend harder dan de omzetgroei van 4,2 procent. "De kosten dalen waarschijnlijk, omdat die voor Borsa Italiana wegvallen", zo verklaarden de analisten de sterker stijgende winstgevendheid. Dat de ramingen voor dit jaar en 2022 en 2023 iets omlaag gingen, was het gevolg van hogere kosten die de bank inmiddels voorziet voor deze periode. Per saldo gingen de winsttaxaties met 3 procent omlaag. Er zijn volgens Bank of America drie redenen voor het koopadvies op Euronext. Allereerst wordt het beursbedrijf "extreem goed gemanaged". Daarom slaagt Euronext er ook in om minder afhankelijk te worden van de aandelenhandel en meer van de zogeheten post trade. Die verschuiving had volgens de Amerikaanse bank tot een koersstijging moeten leiden, maar het omgekeerde was het geval. Tot slot genereert Euronext veel cash, waardoor het rendement op de vrije kasstroom meer dan 7 procentpunt boven de Franse tienjaarsrente ligt. "Deze spread onderstreept de aantrekkelijkheid van het bedrijf." Het aandeel Euronext noteert dinsdagmiddag 1,1 procent hoger op 86,45 euro. Bron: ABM Financial News

