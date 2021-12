'Verkoop hoofdkantoor spekt dividend ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 13,60 naar 13,40 en handhaaft het neutrale advies. De verkoop van het hoofdkantoor van ABN AMRO voor 765 miljoen euro levert een winst voor belastingen op van 338 miljoen euro in 2021, zodat de verwachte winst per aandeel dit jaar met zo'n 31 procent stijgt. ABN wil in 2021 een dividend van tenminste 50 procent van de nettowinst uitkeren en door de desinvestering zou het slotdividend over dit jaar stijgen van 0,44 tot 0,58 euro per aandeel. Voor de jaren daarop verlaagde UBS juist de winstverwachting met 3 tot 5 procent. Daarom zakt ook het koersdoel iets. Het aandeel ABN AMRO daalde donderdag 0,5 procent naar 12,64 euro. Bron: ABM Financial News

