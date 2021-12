L'Oreal neemt Youth to the People over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) L’Oréal heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Youth to the People, een Amerikaanse producent van huidverzorgingsproducten. Dit maakte het Franse cosmeticabedrijf donderdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Youth to the People werd in 2015 opgericht en producten van het bedrijf zijn te koop in de Verenigde Staten, Canada, Australië en enkele Europese landen. Naar verwachting zal het bedrijf dit jaar een omzet boeken van 50 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

