NSI verlengt krediet

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft zijn doorlopend krediet bij ABN AMRO, ING, Rabobank en Belfius verlengd tot eind 2026. Dat maakte het vastgoedfonds donderdag voorbeurs bekend. De omvang blijft 300 miljoen euro en de rente-opslag wordt mede bepaald door de duurzaamheid van de gebouwen van het vastgoedbedrijf. Het vijfjarige krediet kan met twee keer een jaar worden verlengd. De kredietkosten voor NSI blijven na deze verlenging stabiel op 2 procent terwijl de gemiddelde looptijd van de leningen stijgt naar 5,1 jaar. Bron: ABM Financial News

