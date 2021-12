Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor de Britse notering van Royal Dutch Shell verhoogd van 18,71 naar 20,38 Britse pond bij handhaving van het koopadvies. Analist James Hubbard noemde de zorgen over het overaanbod olie in 2022, mede aangejaagd door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus begrijpelijk. Desondanks is de analist van mening dat de forse daling van de olieprijs in de afgelopen week een overdreven reactie zal blijken te zijn geweest. De voorraden ruwe olie liggen nog steeds onder het vijfjaarsgemiddelde. De volgens Hubbard extreme discipline aangaande investeringen in upstream houdt aan en diverse OPEC-leden hebben nu al moeite om aan hun quota's te voldoen. Verder is een herstel van de Iraanse olievolumes nog niet in zicht en is de onderliggende mondiale olievraag nauwelijks beïnvloed door de coronacrisis. De opkomst van elektrische auto's is pas op z'n vroegst vanaf 2030 een gevaar voor de oliemarkt, meent Hubbard. De analist is van mening dat oliekartel OPEC snel kan schakelen om te reageren op laatste ontwikkelingen rond omikron. Deutsche Bank verhoogde de ramingen voor de Brent-prijzen in 2022 met 18 procent tot 75 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.