Aalberts focust op vier marktclusters Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)Aalberts gaat in de komende jaren meer investeren en focussen op vier technologiemarkten, om de autonome omzetgroei te vergroten tot 4 tot 6 procent per jaar. Deze strategische update kondigt het bedrijf donderdag aan tijdens een beleggersdag. Als andere financiële doelstellingen voor de periode 2022 tot en met 2026 noemt Aalberts in de strategie-update een EBITA-marge van 16 tot 18 procent en een rendement op kapitaalinvesteringen van 18 tot 20 procent. Aalberts zal focussen op vier technologieclusters met hoog groeipotentieel en duurzame impact, met name klimaatvriendelijke gebouwen, semicon efficiency, duurzaam transport en industriële niches. De investeringen worden verhoogd tot 200 miljoen à 250 miljoen euro per jaar. De uitgaven aan innovatie stijgen naar meer dan 5 procent van de totale omzet. Het bedrijf wil voor 250 miljoen tot 300 miljoen euro desinvesteringen doen. Het aantal locaties zal worden verkleind van 135 tot 108 in 2026, los van mogelijke overnames. Dit kost eenmalig 50 miljoen euro en zal 25 miljoen euro per jaar opleveren. Meer dan 70 procent van de omzet moet voldoen aan de duurzaamheidseisen en Aalberts wil in 2050 of eerder CO2-neutraal zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.