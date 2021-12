Ebusco krijgt Europese goedkeuring voor nieuwe bus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft het veiligheidscertificaat ontvangen van de Europese Unie voor zijn Ebusco 3.0 bus. Dit maakte de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen donderdag bekend. Het certificaat houdt volgens Ebusco in dat de Ebusco 3.0 bus voldoet aan alle veiligheids-, milieu- en productie-eisen van de Europese Unie en dat de bus in alle lidstaten van de EU kan worden geregistreerd. De bus wordt momenteel in het Nederlandse Deurne gefabriceerd. Bron: ABM Financial News

