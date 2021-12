Jefferies start volgen Ebusco met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies is gestart met het volgen van het aandeel Ebusco met een koopadvies en koersdoel van 32,00 euro. Dit maakte de bank donderdag bekend. Jefferies noemde de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen de beste in zijn soort met lage kosten en het vermogen om marktaandeel te winnen. Jefferies schat het marktaandeel voor 2025 in op meer dan 16 procent in een markt die per jaar 45 procent groeit. Nieuwe emissies zullen volgens Jefferies de groei van de productiecapaciteit en het werkkapitaal mogelijk maken. Het aandeel Ebusco daalde woensdag op een groen Damrak 2,0 procent naar 24,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.