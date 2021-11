Wall Street dicht vanwege Thanksgiving Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen blijven donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten. Vrijdag is het Black Friday en sluiten de aandelenmarkten in New York traditiegetrouw om 19:00 uur Nederlandse tijd. De Amerikaanse beurzen bleven woensdag dicht bij huis. Beleggers waren niet onder de indruk van een sterk signaal uit de arbeidsmarkt, dat door de sluiting van Wall Street op Thanksgiving donderdag een dag naar voren is gehaald. Op macro-economisch vlak was het woensdag druk, met ook economische data uit de VS die normaal op donderdag verschijnen. Opvallend was de sterke daling van het aantal steunaanvragen en een hoog inflatiecijfer. Het sterke signaal uit de arbeidsmarkt en de hoge inflatie doen beleggers rekenen op renteverhogingen door de Federal Reserve. Risico's voor de economische groei door de coronapandemie, die vooral in Europa weer hevig oplaait, kunnen hier nog wel een stokje voor steken. De olieprijs bewoog ook weinig na de wekelijkse publicatie van de Amerikaanse olievoorraden woensdag. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het groen op 4.701,46 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 15.845,23 punten. De Dow Jones-index daalde juist fractioneel tot 35.804,38 punten. Bron: ABM Financial News

