Ryanair geeft notering in London op

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair geeft zijn beursnotering aan de London Stock Exchange op. Dit liet de Ierse prijsvechter vrijdagochtend weten. De kosten die gemoeid zijn met de notering aan de LSE zijn niet langer gerechtvaardigd, meent Ryanair, wijzend op de handelsvolumes in het aandeel. Vanaf 20 december is het niet langer mogelijk om op de Londense beurs in aandelen Ryanair te handelen. Ryanair blijft genoteerd op Euronext Dublin en de Nasdaq. info@abmfn.nl

