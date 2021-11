Applied Materials schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Applied Materials had in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar last van de problemen in de toeleveringsketen. Dit meldde de Amerikaanse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie donderdag nabeurs. CEO Gary Dickerson waarschuwde dat Applied Materials hier op de korte termijn last van blijft houden. Het aandeel daalde nabeurs dan ook 8 procent. In het kwartaal dat eindigde op 31 oktober steeg de winst van 1,13 miljard naar 1,71 miljard dollar, of 1,89 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 1,94 dollar lag onder de 1,96 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Applied Materials ging zelf vooraf uit van een aangepaste winst per aandeel van 1,87 tot 2,01 dollar. De omzet verbeterde van 4,69 naar 6,12 miljard dollar, waar de markt rekende op 6,38 mljard dollar. Over heel het boekjaar behaalde Applied Materials een nettowinst van bijna 5,9 miljard op een omzet van 23,1 miljard dollar, beide hoger dan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

