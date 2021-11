Degroof Petercam verhoogt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Randstad verhoogd van 64,00 euro naar 66,00 euro en handhaafde het Houden advies, in reactie op de update die de uitzender eerder deze week presenteerde tijdens zijn beleggersdag. Analist Frank Claassen van Degroof Petercam concludeert op basis van die update, dat Randstad goed is gepositioneerd om verder te groeien, met name door zijn schaal en sterke digitale mogelijkheden. "De update was sterker dan verwacht met 17 procent autonome groei in oktober en een aanhoudend positief momentum in november", zei Claassen. Degroof Petercam raamde de autonome groei in oktober zelf op 11 tot 12 procent. De analist zei Randstad te beschouwen als een kwalitatief hoogwaardig bedrijf, "maar de koers van het aandeel schommelt al rond recordhoogtes en het groeimomentum zal onvermijdelijk vertragen", zei hij. De analist is van mening dat een groot deel van de verwachte winstverbetering al in het aandeel is ingeprijsd. Claassen verhoogt het koersdoel nadat hij zijn taxaties met enkele procenten verhoogde. Het aandeel Randstad noteerde donderdag op een groen Damrak 0,3 procent lager op 63,32 euro. Bron: ABM Financial News

