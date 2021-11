Lowe's verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's Companies heeft na een solide derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse keten in klusmaterialen en woninginrichting. In het derde kwartaal boekte Lowe's een omzet van 22,9 miljard dollar, 0,6 miljard dollar meer dan een jaar eerder in dezelfde periode. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 2,2 procent. Op de Amerikaanse thuismarkt nam de omzet met 2,6 procent toe. De nettowinst kwam op 1,9 miljard dollar uit, ofwel 2,73 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 692 miljoen dollar. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een omzet van 22,1 miljard dollar met een winst per aandeel van 2,35 dollar. De analisten gingen uit van een omzetkrimp op vergelijkbare basis. Outlook Op basis van deze kwartaalcijfers verhoogde Lowe's de outlook voor dit boekjaar. Inmiddels mikt de keten op een omzet van ongeveer 95 miljard dollar, terwijl de brutomarge iets hoger zal liggen dan in 2020. Bij de halfjaarcijfers ging Lowe's nog uit van een omzet van 92 miljard dollar. De operationele marge zal volgens Lowe's dit jaar op 12,4 procent uitkomen, tegen 12,2 procent eerder voorzien. Ook verwacht Lowe's 12 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Eerder was dit nog 9 miljard dollar. Het aandeel lijkt woensdag 1,4 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

