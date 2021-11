Afschrijvingen zetten Baidu op verlies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft het afgelopen kwartaal, ondanks een hogere omzet, verlies geleden als gevolg van herwaarderingen. Dit maakte de Chinese zoekmachine met een notering in New York woensdag bekend. CEO en medeoprichter Robin Li sprak desalniettemin opnieuw van een solide kwartaal, aangejaagd door de snelle groei van AI. De omzet steeg van 28,2 miljard yuan in het derde kwartaal van 2020 naar 31,9 miljard yuan in het afgelopen kwartaal. Dat is op jaarbasis een stijging van 13 procent. Op kwartaalbasis stegen de inkomsten met 2 procent. Vooral de AI cloudactiviteiten van Baidu deden het goed met een omzetgroei van 73 procent op jaarbasis. De operationele winst daalde echter op jaarbasis van 6,2 miljard naar 2,3 miljard yuan. En netto leed Baidu zelfs verlies. Het nettoresultaat daalde van 13,7 miljard winst naar een verlies van 16,6 miljard yuan, omgerekend een verlies van 2,3 miljard euro. Het resultaat bevat een afwaardering van 18,9 miljard yuan. In september bedroeg het aantal maandelijkse actieve gebruikers 607 miljoen, een stijging van 12 procent op jaarbasis. Van deze groep logde zelfs 79 procent dagelijks in, een record. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal rekent Baidu op een omzet van 31,0 tot 34,0 miljard yuan. Dat zou een groei op jaarbasis betekenen van 2 tot 12 procent. Wel waarschuwde Baidu dat de coronacrisis nog altijd voor de nodige onzekerheid zorgt. Bron: ABM Financial News

