InPost negatiever gestemd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten opnieuw fors zien aantrekken, maar niet zo sterk als verwacht, waardoor de outlook voor heel 2021 neerwaarts werd bijgesteld. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van het Poolse bedrijf met een notering aan het Damrak. CEO Rafal Brzoska sprak opnieuw van een sterke groei op jaarbasis in alle markten waarin het bedrijf actief is. Wel waarschuwde de topman dat de onzekerheden rond de aanvoerketen en de koopdrang van consumenten een impact hebben op de groei van de e-commercemarkt op korte termijn. Door een minder dan verwachte groei in Polen, maar ook in andere markten, in de tweede helft van dit jaar, ziet Inpost zich genoodzaakt om de outlook voor heel het jaar te verlagen. De pakketvolumes worden nu ingeschat op 435 tot 440 miljoen, waar eerder nog werd gerekend op 455 tot 485 miljoen stuks. Daarmee denkt InPost op een groepsomzet uit te komen van 3,46 tot 3,56 miljard zloty, een plus van 37 tot 41 procent. Eerder werd nog gemikt op een omzet van 3,7 tot 3,85 miljard Poolse zloty, ofwel een stijging van 46 tot zelfs 52 procent. De aangepaste EBITDA-marge van InPost zal 42 tot 43 procent bedragen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met liefst 111 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 1,3 miljard Poolse zloty, wat overeenkomt met circa 279 miljoen euro. Op pro-forma basis steeg de omzet met 18 procent. De omzet in Polen kwam uit op 802 miljoen zloty en internationaal was dit 473 miljoen. Daarmee steeg de omzet uit de internationale activiteiten dankzij overnames fors, gezien dit een jaar eerder nog geen 4 miljoen zloty was. InPost profiteerde van een stijging van de pakketvolumes in Polen in het derde kwartaal met 35 procent tot 98,6 miljoen stuks. Het netwerk van pakketkluisjes groeide met 76 procent tot ruim 2,3 miljoen stuks. De aangepaste EBITDA trok in het derde kwartaal met 73 procent aan tot 408,7 miljoen zloty, terwijl de bijbehorende marge met 690 basispunten daalde tot 32,1 procent. Bron: ABM Financial News

