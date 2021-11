Brussel onderstreept belang ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Brussel gaat in de eerste helft van volgend jaar een Europese chipwet voorstellen en ASML zal een cruciale rol gaan spelen. Dit blijkt uit de woorden van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag tijdens een bezoek aan ASML. De ‘European Chips Act’ moet ervoor zorgen dat Europa zijn marktaandeel in chips uiterlijk in 2030 verdubbelt, ook op het vlak van de meest geavanceerde chips, aldus de Commissie-voorzitter. Dat betekent dat het mondiale marktaandeel moet stijgen van de huidige 10 naar 20 procent. Volgens Von der Leyen kan dit bereikt worden door de Europese chipindustrie beter samen te laten werken. Zo moeten de onderzoeksactiviteiten in de sector beter worden gecoördineerd en moet Europa beter worden in het ontwerpen van chips. Ook stelt Von der Leyen dat de productiecapaciteit voor chips moet worden uitgebreid en is het belangrijk dat de steun die Brussel verleent om deze extra productiecapaciteit te ontwikkelen, wordt gecoördineerd. Verder wees de Commissievoorzitter op het belang van meer samenwerking met het bedrijfsleven, "dat nieuwe Europese producten zal ontwikkelen waarin deze geavanceerde chips worden gebruikt." Dat leidt volgens Von der Leyen tot meer hoogwaardige banen en nieuwe markten voor bedrijven. "Een grotere Europese productie van chips is goed voor Europa, aangezien dit betekent dat we minder afhankelijk zijn van een paar Oost-Aziatische landen", volgens Von der Leyen, en "het is ook goed voor de rest van de wereld, aangezien de toeleveringsketens diverser worden." Von der Leyen, die maandag samen met premier Mark Rutte ASML bezocht, gaf aan dat het bedrijf een belangrijke rol kan spelen bij de inspanningen van de Commissie om Europa op het gebied van technologie concurrerender en soevereiner te maken. Bron: ABM Financial News

