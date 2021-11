'Opheffen duale structuur belangrijke stap' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Het opheffen van de duale aandelenstructuur is een belangrijke stap met het oog op de miljarden dollars die Royal Dutch Shell wil laten terugvloeien naar aandeelhouders. Dit stellen analisten van Jefferies. Volgend op de verkoop van de Permian-bezittingen aan ConocoPhilips, zal Shell voor 7 miljard dollar eigen aandelen gaan inkopen. Door de duale structuur is het aanbod van aandelen beschikbaar voor deze inkoop beperkt. Dat wordt opgelost met de maandag gepresenteerde plannen, aldus de zakenbank. Het aandeel Royal Dutch Shell wint maandag 2,2 procent op 19,71 euro. Bron: ABM Financial News

