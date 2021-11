Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 3,70 naar 4,50 euro, maar handhaaft het Houden advies, na de recente kwartaalcijfers van de Nederlandse verzekeraar. De verwachting voor de onderliggende winst in 2022 en 2023 gaat bij de analisten met zo'n 13 procent omhoog, vooral dankzij meevallende ontwikkelingen in Amerika en bij de tak vermogensbeheer. Ook de verwachting voor het dividend stijgt hierdoor met meer dan 10 procent, tot 0,16 en 0,20 euro per aandeel in respectievelijk 2021 en 2022. Belangrijker is volgens de analisten de vrije kasstroom, die nu op 700 miljoen euro wordt geschat voor 2022 en op 840 miljoen voor 2023. Desondanks blijft Deutsche Bank de voorkeur houden voor ASR en NN Group. Het aandeel Aegon stond maandag 0,3 procent in de plus op 4,32 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.