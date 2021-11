Wall Street op koers voor lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent hoger, net als die op de Dow Jones index en Nasdaq.

Donderdag was het beeld verdeeld en sloot alleen de Nasdaq overtuigend in het groen. De Dow verloor terrein en de S&P steeg fractioneel. Op weekbasis liggen de drie grote indexen in New York op koers voor een verlies van zo'n 0,5 procent voor de S&P en Dow en een min van 1,5 procent voor de Nasdaq.

Nu een sterk cijferseizoen op zijn einde loopt, krijgen beleggers weer aandacht voor het macro-economische plaatje. Daarbij ligt de nadruk op de hoge inflatie in de Verenigde Staten en elders in de wereld.

Eerder deze week werd bekend dat de inflatie in de VS in oktober op het hoogste niveau in 31 jaar stond. De markten vrezen dat een langdurig hoge inflatie de Federal Reserve dwingt om eerder dan verwacht de rente te verhogen.

Volgens Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald, was de aandelenrally van de afgelopen tijd het gevolg van de verwachting dat de Fed de rente laag zou houden. "Maar hoe meer van deze zeer hoge inflatiedata we krijgen, hoe meer beleggers daaraan gaan twijfelen."

De FedWatch Tool van CME Group voorspelt momenteel een kans van ruim 70 procent dat de federal funds rate in juni 2022 wordt verhoogd, waar dat een week geleden nog zo'n 50 procent was.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor vacaturecijfers uit de VS en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar noteert vrijdag op 1,1448. Een vat WTI-olie is 2 procent goedkoper en noteert rond 80 dollar. Na tegenvallende rapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap over de verwachte vraag naar olie, staan de olieprijzen onder druk, volgens DNB Markets.

Bedrijfsnieuws

Johnson & Johnson splitst zichzelf op in twee bedrijven. Dit meldde het bedrijf vrijdag, nadat The Wall Street Journal er al over berichtte. De splitsing moet binnen 18 tot 24 maanden zijn afgerond. De Consumer Health tak wordt een zelfstandig bedrijf, met een verwachte omzet van 15 miljard dollar in 2021. Het aandeel stijgt in de voorbeurshandel 4 procent.

Lordstown gaat vrijdag een 12 procent lagere opening tegemoet. De maker van elektrische busjes boekte in het derde kwartaal een verlies. Sectorgenoten Tesla en Rivian lijken hoger te gaan openen.

Bioscoopketen AMC gaat cryptovaluta accepteren als betaling. Dit meldde de CEO Adam Aron op Twitter. Het aandeel daalt ruim een half procent in de voorbeurshandel. Bitcoin daalt tot 63.977 dollar.

Spotify Technology neemt Findaway over, meldde de Zweedse streamingreus donderdagavond. Findaway is een distributeur van audioboeken. Financiële details werden niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond. Het aandeel van Spotify lijkt vrijdag een half procent hoger te openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg licht tot 4.649,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent tot 35.921,23 punten en de Nasdaq steeg 0,5 procent op 15.704,28 punten.