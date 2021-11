Mogelijk aardgasproject Shell in Tanzania - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Tanzania wil binnen zes maanden overeenkomsten ondertekenen met bedrijven onder leiding van het Noorse Equinor en Royal Dutch Shell, een stap waarmee het Afrikaanse land een aardgasproject ter waarde van 30 miljard dollar nieuw leven in wil blazen. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van uitspraken van de energieminister van het land. De zogenaamde Host Government Agreement zal de commerciële, juridische en technische aspecten van het LNG-project schetsen, maar een eventuele investeringsbeslissing valt mogelijk al voor dit akkoord er ligt, volgens minister January Makamba. Tanzania, dat naar schatting 60 biljoen kubieke voet aan aardgasreserves heeft, moet de ontwikkeling ervan versnellen nu de druk toeneemt om over te stappen op schonere energie. Samen met buurland Mozambique, waar TotalEnergies één van de bedrijven is die gasprojecten ter waarde van meer dan 50 miljard dollar wil ontwikkelen, hebben de twee landen genoeg gas om de komende tien jaar aan de wereldwijde vraag te voldoen. Andere partners die mogelijk deelnemen aan het project rond een LNG-terminal in het zuiden van Tanzania zijn het Amerikaanse Exxon Mobil, het Britse Ophir Energy en het Singaporese Pavilion Energy. Bron: ABM Financial News

