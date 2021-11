Ahold Delhaize wil eerder klimaatneutraal zijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft de doelstelling om volledig klimaatneutraal te zijn naar voren geschoven. Dit maakte de supermarktketen vrijdag bekend. Ahold wil niet later dan 2040 de uitstoot uit activiteiten naar nul krijgen. Als tussenstap moet de uitstoot van de activiteiten van eigen merken met 50 procent zijn teruggedrongen tegen 2030. Uiterlijk tegen 2050 moeten ook de aanvoerketen, producten en diensten klimaatneutraal zijn. Bron: ABM Financial News

