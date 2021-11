'Recordresultaten Aperam' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het derde kwartaal van dit jaar recordresultaten geboekt. Dit stelde analist Alan Spence van Jefferies vrijdag. Aperam boekte een aangepaste EBITDA van 278 miljoen euro, hetgeen 4 procent hoger was dan waar Jefferies op mikte en 2 procent hoger dan waar de consensus vanuit ging. Aperam verwacht voor het lopende vierde kwartaal dat de aangepaste EBITDA op kwartaalbasis licht zal stijgen. Dit zal volgens Spence leiden tot een opwaartse bijstelling van de consensus met 3 tot 5 procent. De consensus mikt nu nog op een resultaat van 277 miljoen euro. Verder wees de analist op het nieuws dat Aperam het inkoopprogramma van eigen aandelen afrondde in het afgelopen kwartaal met de aankoop van krap 2 miljoen aandelen voor een bedrag van 100 miljoen euro. Jefferies heeft een Houden advies op Aperam met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 51,80 euro. Bron: ABM Financial News

