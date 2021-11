Spotify neemt Findaway over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify Technology neemt Findaway over. Dit meldde de Zweedse streamingreus donderdagavond.



Findaway is een distributeur van audioboeken en de technische infrastructuur van het Amerikaanse bedrijf moet Spotify helpen om zijn aanwezigheid in de snelgroeiende markt voor audioboeken uit te breiden, aldus het bedrijf.



Financiële details werden niet bekendgemaakt. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond. Bron: ABM Financial News

