'Kleine tegenvaller cijfers ArcelorMittal'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van ArcelorMittal stelden iets teleur door vertragingen. Dit concludeerde analist Stijn Demeester van ING donderdag. De EBITDA van 6,1 miljard dollar was 20 procent hoger dan in het tweede kwartaal en in lijn met de verwachtingen van ING. De consensus had echter op nog iets meer gerekend. ArcelorMittal profiteerde volgens de analist van de hoge staalprijzen, maar de volumes lagen 9 procent lager, doordat autofabrikanten orders annuleerden en er vertragingen waren bij het verschepen. Ook wees Demeester op de hogere energieprijzen, die leidden tot productieinperkingen. ING heeft een koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel stijgt donderdag 4,3 procent naar 28,53 euro. Bron: ABM Financial News

