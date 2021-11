Beursblik: Ahold vooral sterk in VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft geprofiteerd van een aanhoudende progressie in de VS. Dit concludeerden analisten van Jefferies woensdag. In vrijwel alle segmenten in de VS lagen de bestedingen op een uitzonderlijk hoog niveau, aldus de zakenbank. Het beeld in Europa was gemengder, en dat geeft een idee waar de markt naartoe gaat als het herstelt van de coronacrisis, denken de analisten. "Intussen, en niet geheel verrassend, verhoogde Ahold de outlook nog eens. Ditmaal met ongeveer 5 procent", schreef de zakenbank. De blik van beleggers is nu gericht op de beleggersdag die volgende week plaatsvindt. Dan moet er volgens die bank meer duidelijkheid komen over hoe het 'nieuwe normaal' er gaat uitzien. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 29,50 euro. Bron: ABM Financial News

