Boskalis verwerft kabellegcontract voor offshore windparken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een contract verworven voor de installatie van de inter-arraykabels voor de offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3. Dit maakte de Nederlandse maritieme dienstverlener woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Het contract is door Ørsted toegekend en omvat het transport, de installatie en het begraven van in totaal 106 inter-array kabels, aldus Boskalis. Het project zal worden uitgevoerd met het kabellegschip Boka Ocean. De voorbereidingen voor het project zullen binnenkort van start gaan en het leggen van de kabels zal begin 2024 worden gedaan. De offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3 hebben een capaciteit van respectievelijk 900 MW en 242 MW. Beide windparken bevinden zich in het Duitse deel van de Noordzee. Gecombineerd zullen deze twee offshore windparken groene stroom leveren aan circa 1,2 miljoen Duitse huishoudens. De gunning van het contract is nog wel afhankelijk van een definitieve investeringsbeslissing door Ørsted, zo stelde Boskalis.? Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.