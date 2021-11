Meer winst voor ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, ondanks dat de operationele inkomsten terugliepen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Nederlandse bank. "De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bemoedigend", aldus CEO Robert Swaak. "De vraag naar kredieten vertoonde tekenen van herstel en zowel onze hypotheekportefeuille als de zakelijke kredieten groeiden." De topman zegt "ruimschoots" voor te lopen op schema, wat betreft de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB. Onder de streep restte een nettowinst van 343 miljoen euro, ondanks de aanhoudende druk op de rentebaten en een voorziening van 217 miljoen euro voor doorlopende consumptieve kredieten. De winst is beduidend meer dan de 281 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 6,5 procent tegen 5,6 procent een jaar eerder. Een jaar geleden boekte ABN AMRO nog een winst van 301 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de winst met 393 miljoen euro echter hoger. De fee-inkomsten stegen met 15 procent tot 413 miljoen euro. Exclusief CIB was de stijging zelfs 19 procent. Hier mikten de analisten vooraf op 395 miljoen euro. De rentebaten daalden echter met 18 procent naar 1,2 miljard euro. De operationele winst van de bank halveerde van 850 miljard naar 432 miljard euro. De operationele kosten zijn gedaald van 1,36 miljard naar 1,30 miljard euro. De cost income ratio bedroeg 75,1 procent tegen 61,5 procent een jaar eerder en 70,9 procent in het tweede kwartaal. De analisten hadden verwacht dat ABN AMRO nog 145 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot moest stoppen. De bank meldde evenwel een vrijval van 12 miljoen euro. De kernkapitaalratio steeg van 17,2 naar 17,8 procent. De bank sprak zelf van een sterke kapitaalpositie en zegt een "constructief gesprek" te voeren met de toezichthouder over potentiële inkopen van eigen aandelen na de publicatie van de jaarcijfers over 2021. ABN AMRO verwacht dat de cost-of-risk dit jaar rond de nul uitkomt. Bron: ABM Financial News

