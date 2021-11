Broer Elon Musk verkocht grote pluk aandelen Tesla voor poll Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimbal Musk heeft aandelen Tesla verkocht, een dag voor zijn broer Elon Musk, CEO en oprichter van Tesla, een poll op Twitter plaatste met de vraag of hij 10 procent van zijn belang in de autofabrikant moest verkopen. Dit blijkt uit een document ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Volgens dit document verkocht Kimbal Musk, die ook bestuurder is bij Tesla, op 5 november per saldo 88.500 aandelen Tesla. Het aandeel koerste op dat moment rond de 1.230 dollar. CEO Musk kwam met de vraag in reactie op een voorstel van de Democraten om de superrijken in de Verenigde Staten meer belasting te laten betalen en specifiek het bezit van aandelen zwaarder aan te pakken. "Er wordt de laatste tijd veel ophef gemaakt over niet-gerealiseerde winsten die een middel zijn om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen", aldus Musk zaterdag in een tweet. "Let op, ik neem nergens een contant salaris of bonus aan. Ik heb alleen aandelen, dus de enige manier voor mij om persoonlijk belasting te betalen, is door aandelen te verkopen". Zondag bleek 57,9 procent van de mensen die de poll invulde, een verkoop door Musk te steunen. 42,9 procent stemde tegen. Na de poll van Musk, zakte het aandeel op maandag flink weg, van 1.222 naar 1.148 dollar. Dinsdag lijkt het aandeel fractioneel hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

