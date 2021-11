Pieter-Paul Saasen nieuwe topman Ctac Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Pieter-Paul Saasen is dinsdag door raad van commissarissen van Ctac per 15 november benoemd als nieuwe topman. Saasen was voorheen managing partner bij BDO, voordat hij in 2019 de overstap naar Ctac maakte. Sinds 1 oktober 2019 was Saasen in de functie van CFO bij Ctac verantwoordelijk voor finance & control en diverse staffuncties. Saassen volgt de vorige maand teruggetreden Henny Hilgerdenaar op. De RVC heeft de zoektocht naar een nieuwe CFO inmiddels in gang gezet. Bron: ABM Financial News

