Accsys trekt extra financiering aan

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft 17 miljoen euro aan extra leningen afgesloten om de bouw van de nieuwe fabriek in het Britse Hull te kunnen afronden. Dit maakte de houtveredelaar maandag voorbeurs bekend. Voor deze lening betaalt Accsys 5,25 tot 5,76 procent boven Euribor. Accsys verwacht dat de nieuwe fabriek in juli 2022 commercieel operationeel zal zijn. De totale kosten schat het bedrijf op 90 tot 96 miljoen euro. En wanneer de fabriek eenmaal op stoom is, kan het een brutomarge van 40 procent realiseren, denkt de houtveredelaar. Ook meldde Accsys dat het de overeenkomsten met partners Medite en Ineos heeft verlengd. Daaruit blijkt volgens Accsys de aanhoudende betrokkenheid van de twee partners. Bron: ABM Financial News

