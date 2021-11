DGB plant bomen in Kameroen en Kenia Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB is van plan om in de komende drie jaar zes miljoen bomen te planten in Kameroen en Kenia. Dit maakte de onderneming met een notering in Amsterdam donderdagochtend bekend. De eerste bomen zullen in april volgend jaar worden geplant. DGB werkt samen met instanties in Kameroen en Kenia voor twee grote projecten om onder meer de uitstoot van CO2 te verminderen. De projecten hebben een looptijd van 30 jaar. "Deze projecten markeren een grote stap voorwaarts in de uitbreiding van onze projectenpijplijn", zei CEO Selwyn Duijvestijn in een toelichting. Er werden geen financiële details over de projecten bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

