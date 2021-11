Beursblik: kwartaalcijfers Euronext ondergeschikt aan beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers die Euronext komende donderdag presenteert, zijn vermoedelijk ondergeschikt aan de beleggersdag van de beursuitbater een aantal dagen later. Euronext komt op 9 november met een nieuw strategisch plan voor 2024. CEO Stéphane Boujnah zal dan onder meer inzicht geven in de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. Analisten van Deutsche Bank verhoogden onlangs het koersdoel voor Euronext en gaven daarbij aan dat het bedrijf een stevige transformatie achter de rug heeft, met de aankoop van de Italiaanse beurs als laatste grote verandering. De Duitse bank hoopt tijdens de beleggersdag daarom meer te horen over de voordelen die dit allemaal biedt. Deutsche Bank rekent daarbij op een positieve boodschap ten aanzien van de omzetgroei en de EBITDA-marge in de komende jaren. Volgens de analisten van de Duitse bank, die hun taxaties recent met zo'n 5 procent verhoogden, zal dit niet alleen de winst van Euronext goed doen. Het is ook gunstig voor de waardering van Euronext, nu het nieuwe strategische en financiële profiel van het bedrijf steeds duidelijker zichtbaar wordt. Voorafgaand aan de beleggersdag volgende week dinsdag, opent Euronext eerst komende donderdag de boeken over het afgelopen kwartaal. Bij de halfjaarcijfers werd duidelijk dat de beursuitbater sterk profiteert van de overnames die het deed, zoals die van Borsa Italiana Group in april. Die acquisitie droeg in het tweede kwartaal voor 90 miljoen euro bij aan de omzet van Euronext, die in totaal uitkwam op bijna 329 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was sprake van een omzetgroei van 3,5 procent. De inkomsten uit beurstransacties stegen in het tweede kwartaal met 26 procent, de omzet uit clearing en post-trade-afhandeling met liefst 131 procent en de inkomsten uit nieuwe beursnoteringen met bijna 34 procent. De EBITDA steeg in het tweede kwartaal met bijna 54 procent tot zo'n 193 miljoen euro en onder de streep bleef voor Euronext een nettowinst van bijna 87 miljoen euro over. De operationele kosten liepen in het tweede kwartaal met ruim 59 procent op naar 136 miljoen euro, onder meer als gevolg van het integreren van Borsa Italiana Group. Euronext opent donderdag nabeurs de boeken over het derde kwartaal. Het aandeel noteerde dinsdag een half procent lager op 98,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.