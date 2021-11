Beursblik: KBC Securities haalt ForFarmers van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFamers

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor ForFarmers verlaagd van Accumuleren naar Houden, terwijl het koersdoel van 4,75 naar 4,25 euro ging. ForFarmers kon de snel stijgende energieprijzen vorig kwartaal maar moeilijk doorberekenen aan diens klanten, zo zag KBC, zodat de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal met 22 procent daalde op jaarbasis. De netto-omzet steeg wel, omdat hogere grondstofprijzen konden worden doorberekend, hoewel met enige vertraging. Het totale veevoevolume daalde daarentegen met 1,4 procent, zodat de margedruk bleef aanhouden, zo zag KBC bovendien. Positief is volgens analist Guy Sips dat ForFarmers lijkt te zinspelen op een hernieuwd groot aandeleninkoopprogramma en over 2021 een dividend in lijn met dat van 2020 wil uitkeren. Het aandeel ForFarmers koerste dinsdagochtend 5 procent lager op 3,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.