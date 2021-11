BP handhaaft dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere winst geboekt en handhaafde het dividend. Dit bleek dinsdag voorbeurs. Er werd in het derde kwartaal een verlies geboekt van 2,5 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog 450 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2021 verdiende BP nog 3,1 miljard dollar. Het verlies in het afgelopen jaar had met name te maken met boekhoudkundige afschrijving van 6,1 miljard dollar vooral gerelateerd aan de "buitengewone stijging" van de gasprijzen richting het einde van het kwartaal. Wel werd er een onderliggende winst op basis van vervangingskosten geboekt van 3,3 miljard dollar tegen 2,8 miljard dollar een kwartaal eerder en een winst van 86 miljoen dollar een jaar eerder. De operationele kasstroom van BP bedroeg afgelopen kwartaal 6,0 miljard dollar, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 5,2 miljard dollar vorig jaar. In het tweede kwartaal was dit 5,4 miljard dollar. De nettoschuld van BP daalde aan het einde van het kwartaal naar iets minder dan 32 miljard dollar. Dit was een kwartaal eerder nog 32,7 miljard dollar. BP wil over het derde kwartaal een dividend uitkeren van 5,46 cent per aandeel, gelijk aan het dividend over het tweede kwartaal. Dit was toen een verhoging van 4 procent. Ook wil de oliereus een aandeleninkoopprogramma starten ter waarde van 1,25 miljard dollar. Bij de resultaten over het tweede kwartaal werd al een inkoopprogramma aangekondigd van 1,4 miljard dollar. Dit programma werd op 1 november afgerond. BP herhaalde het plan om ten minste 60 procent van het surplus aan kasstroom aan de aandeelhouder uit te keren in de vorm van een inkoop van eigen aandelen, met als voorwaarde dat de kredietwaardigheid niet in het geding komt. De resterende 40 procent wordt dan onder meer gebruikt voor het versterken van de balans. Bron: ABM Financial News

