Hertz-deal met Tesla nog niet getekend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is nog geen getekende deal tussen Tesla en Hertz, die 100.000 elektrische auto's zou hebben besteld. Dit schreef Tesla-topman Elon Musk vannacht op Twitter. Afgelopen week meldde Bloomberg op basis van bronnen dat het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz 100.000 elektrische auto's heeft besteld bij Tesla als eerste stap in een ambitieus plan om zijn vloot van huurauto's te vernieuwen. De order is de grootste ooit voor elektrische auto's en zou goed zijn voor 4,2 miljard aan omzet voor Tesla, zo schreef Bloomberg. Het aandeel Tesla liep flink op. Vorige week denderde het aandeel door de grens van 1.000 dollar en een beurswaarde van 1.000 miljard dollar. Het aandeel klom maandag nog eens 8,5 procent naar 1.209 dollar, waardoor de beurswaarde met een slordige 100 miljard dollar steeg. Topman Elon Musk reageerde vannacht op Twitter op een tweet met een steil oplopende daggrafiek van het aandeel met de tekst "Your’e welcome!", om daar vervolgens aan toe te voegen. "Als dit is gebaseerd op Hertz, dan wil ik benadrukken dat er nog geen contract is getekend." "Tesla wordt geconfronteerd met veel meer vraag dan de productie aan kan, en daarom zullen we auto's alleen aan Hertz verkopen tegen dezelfde marges als aan consumenten." "De Hertz-deal heeft geen enkel effect op onze cijfers", aldus Musk. Bron: ABM Financial News

