Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor AMG verlaagd van 37,00 naar 34,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. AMG boekte in het derde kwartaal een EBITDA van 33,1 miljoen dollar, hetgeen 6 procent onder de consensusverwachtingen was. Ook de outlook voor 2022 van een EBITDA van meer dan 150 miljoen dollar noemde Berenberg conservatief. "De onzekerheid in het huidige klimaat, met verstoringen in de aanvoerketen en vertragingen in het voorziene herstel, leiden tot de nodige uitdagingen voor AMG", aldus analist Andreas Markou, die daarop zijn EBITDA-taxaties verlaagde voor zowel 2022 als 2023, met respectievelijk 8 en 10 procent. Als gevolg kwam Berenberg tot het lagere koersdoel. Ondanks de uitdagingen op korte termijn, werd het koopadvies gehandhaafd. De analist wees op de hoge groei, de aantrekkelijke waardering en het ondergewaardeerde duurzaamheidsaspect. Het aandeel AMG sloot maandag op 25,66 euro. Bron: ABM Financial News

