NXP rekent op robuuste groei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NXP heeft in het derde kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan gemiddeld verwacht. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant. "Klanten omarmen onze laatste producten en de vraag op lange termijn in onze eindmarkten blijft op ongekende hoogtes", aldus CEO Kurt Sievers. "We blijven extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we kunnen leveren aan klanten, waardoor we een robuuste groei verwachten in de rest van 2021 en in 2022." In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met ruim 26 procent op jaarbasis naar 2,9 miljard dollar, waar NXP gemiddeld rekende op 2,85 miljard dollar. De operationele winst verbeterde van 573 miljoen naar 711 miljoen dollar op kwartaalbasis, tegenover een winst van 32 miljoen dollar een jaar eerder. De brutowinst steeg met 45 procent op jaarbasis naar 1,6 miljard dollar en de bijbehorende marge verbeterde van 48,1 naar 55,3 procent. Op kwartaalbasis steeg de omzet met 10 procent en de brutowinst en marge met 11 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst van 519 miljoen dollar, van 397 miljoen een kwartaal eerder en een verlies van 22 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020. De vrije kasstroom bedroeg 724 miljoen euro. NXP keurde in augustus al een interim-dividend van 0,5625 dollar per aandeel goed over het derde kwartaal. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal voorziet NXP een omzet van gemiddeld 3,0 miljard dollar, wat op kwartaalbasis een stijging met 5 procent zou zijn en op jaarbasis met 20 procent. De brutowinst zal uitkomen rond 1,66 miljard dollar en de marge op 55,3 procent. In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel NXP Semiconductors met krap twee procent. Bron: ABM Financial News

