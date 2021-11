Reorganisatie verstoort autoproductie Nio in oktober Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de Chinese autofabrikant Nio verloren maandag 3 procent in de handel voorbeurs in New York, nadat de maker van elektrische auto's in oktober 27,5 procent minder auto's afleverde dan een jaar eerder. Die daling was het gevolg van een reorganisatie, aanpassingen van de productielijnen en voorbereidingen op nieuwe producten. Nio leverde 3.667 auto's af in oktober, waarvan 218 SUVs van het model ES8, die zes of zeven stoelen hebben, en 2.528 SUVs van het model ES6, met vijf stoelen. Van de EC6 werden er 921 afgeleverd. Tegen het einde van oktober is de productie van de ES8 weer hervat, na de geplande update. Dit jaar leverde Nio inmiddels 145.703 wagens af. Ook waren er uitdagingen in de aanvoerketen. Maar positief is volgens Nio dat het aantal nieuwe orders naar een recordniveau steeg. Bron: ABM Financial News

