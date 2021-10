Wolters Kluwer koopt LicenseLogix Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft LicenseLogix overgenomen. Dit maakte het Nederlandse bedrijf bekend, zonder de overnameprijs te vermelden. Het Amerikaanse LicenseLogix was al vijf jaar een partner van Wolters Kluwer Governance, Risk & Compliance en bedient meer dan 800 klanten met diensten op het vlak van bedrijfslicenties. Wolters Kluwer verwacht dat de overname een bovengemiddeld rendement oplevert van meer dan 8 procent binnen drie tot vijf jaar na afronding van de transactie. In het eerste jaar zal LicenseLogix nog nauwelijks bijdragen aan de aangepaste winst van Wolters Kluwer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.