AbbVie verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft in het derde kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd en verhoogt de outlook voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut vrijdag bij de kwartaalcijfers. CEO Richard Gonzalez sprak van uitstekende resultaten, waarbij een sterk momentum AbbVie in staat stelde om de outlook te verhogen. In het derde kwartaal steeg de nettowinst van 1,29 naar 1,78 dollar. De aangepaste winst van 3,33 dollar per aandeel was beter dan de 3,21 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet verbeterde op jaarbasis van 12,9 miljard naar 14,3 miljard dollar, vrijwel gelijk aan de marktverwachting. De omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Humira steeg op jaarbasis met 5 procent naar 5,4 miljard dollar. Outlook AbbVie verhoogde vrijdag de winstverwachting voor het hele boekjaar. De farmaceut rekent op een winst per aandeel van 6,29 tot 6,33 dollar, waar eerder 6,04 tot 6,14 dollar werd voorspeld. De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel ging omhoog van 12,52 tot 12,62 dollar naar 12,63 tot 12,67 dollar. Verder verhoogde AbbVie het kwartaaldividend van 1,30 naar 1,41 dollar. In de voorbeurshandel op Wall Street steeg het aandeel AbbVie vrijdag bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

