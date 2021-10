Shell hard onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De? ?Amsterdamse? ?beurs ?is ?donderdag ?met? ?verlies ?gesloten, waarbij vooral het koersverlies van Royal Dutch Shell flink woog op de koersvorming.



De? ?AEX? ?index? ?daalde ?0,4 ?procent? ?tot? ?812,23 ?punten,? ?terwijl? ?de? ?AMX? ?een? ?verlies ?van? ?1,8 ?procent? ?liet? ?optekenen? ?en? ?voor? ?de? ?AScX? ?een? ?min ?resteerde? ?van? ?0,6 ?procent.? ?

?

Het zwaartepunt van de handelsdag lag donderdag bij het rentebesluit van de ECB. De centrale bank handhaafde zijn monetaire beleid. De belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent. Ook de opkoopprogramma's veranderden nog niet. Het standaard Asset Purchase Programme bleef staan op 20 miljard euro per maand.

De Europese Centrale Bank blijft ervan overtuigd dat de inflatie in de loop van volgend jaar zal terugzakken van het huidige hoge niveau, ook al kan die eerst nog stijgen en zal de verzwakking langer op zich laten wachten dan eerder werd voorzien.

"Zoals verwacht waren er geen veranderingen bij de Europese Centrale Bank, noch in woord, noch in daad. Het debat achter gesloten deuren over het afbouwen van activa-aankopen was waarschijnlijk verhit, terwijl de inflatie bleef stijgen en de inflatievooruitzichten verslechterden", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

De Duitse inflatie bedroeg in oktober 4,5 procent op jaarbasis, tegen 4,1 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen in oktober met 0,5 procent. Vrijdag volgen er inflatiecijfers uit Frankrijk en de eurozone.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse economische groei in het derde kwartaal is vertraagd en dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker dan verwacht is afgenomen. De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten daalden in september op maandbasis met 2,3 procent.

?

De euro/dollar noteerde op 1,1684. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1604 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent lager.

?

Stijgers? ?en? ?dalers? ?

In? ?de? ?Amsterdamse? ?hoofdgraadmeter? ?sloten? ?12 ?van? ?de? ?25? ?aandelen? ?in? ?het? ?groen,? ?aangevoerd? ?door? ?Heineken ?met? ?een? ?winst? ?van? ?3,1 ?procent.? Een dag eerder verloor het aandeel juist na cijfers. Concurrent AB InBev was in Brussel de smaakmaker met een dubbelcijferige koerswinst. De kwartaalresultaten van InBev vielen mee en de outlook ging wat omhoog.

ASMI steeg 2,7 procent, sectogenoot Besi won 2,2 procent en ASML noteerde 0,5 procent hoger. Na de kwartaalcijfers eerder deze week verhoogden verschillende analisten hun koersdoel voor ASMI.

Shell leverde liefst 3,2 procent in, na kwartaalcijfers. De enorm sterke vrije kasstroom van Shell compenseert voor de tegenvallende winst, zo stelde analist Quirijn Mulder van ING. Verder meldde de activistidsche aandeelhouder Daniel Loeb zich bij Shell. Hij wil een opsplitsing van het bedrijf, die volgens ING overigens niet zo heel logisch is.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor 8,4 procent na vrijgave van cijfers. De huurinkomsten daalden als gevolg van verschillende coronabeperkingen.

In de Midkap deden beleggers Flow traders in de uitverkoop. De flitshandelaar gaf 14,5 procent prijs na het overleggen van een tegenvallende winst.

Arcadis leverde ook in na een kwartaalupdate. Het aandeel daalde 10,1 procent en Fugro, dat ook met cijfers kwam, verloor 14,3 procent. Corbion won 0,9 procent na diens cijfers op woensdag. Berenberg verlaagde vandaag het koersdoel voor Corbion van 48,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Cijfers van AMG werden ook negatief onthaald met een verlies van 14,8 procent. Volgens ING viel vooral de outlook voor 2022 tegen.

Onder de kleinere aandelen verloor Pharming 9,5 procent na cijfers.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 4.589,19 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het groen.