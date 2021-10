Video: niet Shell maar politiek aan zet in energietransitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Niet Shell maar de politiek is aan zet om te investeren in de energietransitie. Dit zei Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere voor de camera bij ABM Financial News. “Shell doet wat ze moet doen, dat zie je bij de kwartaalcijfers van vandaag. Het bedrijf verdient enorm veel geld en daar lossen ze voor maar liefst acht miljard dollar aan schuld af en keren ze dividend uit aan aandeelhouders”, zei Van Oudheusden. Het is volgens de marktkenner aan de politiek om meer te investeren in de energie van de toekomst. Als die onmachtige politiek niet snel met grote plannen komt, zullen we toch nog langer gebruik moeten maken als samenleving van een bedrijf als Shell dan dat sommige mensen nu denken, waarschuwt Van Oudheusden. Klik hier voor: niet Shell maar politiek aan zet in energietransitie Bron: ABM Financial News

