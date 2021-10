Analisten verwachten forse winststijging Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal van 2021 vermoedelijk goed weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen en de winst zien vervijfvoudigen. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. "Brent noteert momenteel boven de 80 dollar per vat en de Europese gasprijs en de Aziatische spotprijs voor LNG naderen recordniveaus", aldus analist Henry Tarr van Berenberg, die olie-aandelen momenteel dan ook spotgoedkoop vindt. Voor het derde kwartaal rekenen analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research op een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 5.310 miljoen dollar. In het derde kwartaal van 2020 boekte de energiereus nog een winst van slechts 955 miljoen dollar. Sterker, in heel 2020 bleef de winst van Shell steken op 4,9 miljard dollar. ING denkt dat de analistenconsensus wel eens aan de lage kant kan blijken te zijn. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst uitkwam op bijna 2,2 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt een winst voorzien van 1,9 miljard dollar. Een jaar eerder werd hier juist nog een verlies geleden van 0,9 miljard dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van 1,6 miljard dollar. Dat is wel nipt minder dan de winst vorig jaar in het derde kwartaal. Het resultaat bij Chemicals zal volgens de analisten op jaarbasis bijna zijn verdubbeld naar 427 miljoen dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell wordt door de analisten geschat op 12,1 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 10,4 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom volgens de analisten van 9,0 naar 13,3 miljard dollar. Shell opent donderdagochtend de boeken. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News