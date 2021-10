Verbetering bij Sodexo in tweede jaarhelft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Sodexo heeft in heel het boekjaar 2021 de omzet zien afnemen, het resultaat licht zien stijgen, maar in de tweede jaarhelft de resultaten beduidend zien aantrekken. Dit meldde het Franse catering- en schoonmaakbedrijf woensdagochtend voorbeurs. Het bedrijf rapporteerde over het afgelopen boekjaar, dat tot en met augustus liep, een omzetdaling van 9,8 procent naar 17,4 miljard euro. Tegen constante valuta daalde de omzet met 5,8 procent. Over de tweede jaarhelft rapporteerde de onderneming echter een omzetstijging 18,1 procent. Kwartaal na kwartaal trekt de omzet aan, zei Sodexo woensdag. Het onderliggende operationeel resultaat kwam over het boekjaar uit op 578 miljoen euro, een stijging met 1,6 procent, terwijl de marge steeg van 2,9 naar 3,3 procent. Dividend Het bedrijf stelt een dividend van 1,20 euro per aandeel en daarbovenop een buitengewoon dividend van 0,80 euro per aandeel Sodexo voor. Dit laatste dividend is gerelateerd aan het desinvesteringsprogramma van het bedrijf Outlook Voor 2022 gaat Sodexo nu uit van een autonome omzetgroei van 15 tot 18 procent met een marge voor het onderliggende operationeel resultaat van dicht bij de 5 procent, gerekend tegen constante valuta. "Het herstel zet door", aldus CEO Sophie Bellon. Bron: ABM Financial News

