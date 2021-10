Beursblik: PostNL voert omzet iets op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk een lager genormaliseerd bedrijfsresultaat op een iets hogere omzet geboekt. Dit blijkt uit een analistenconsensus van het postbedrijf zelf op basis van schattingen van 10 analisten. De analisten ramen het genormaliseerd bedrijfsresultaat op 24 miljoen euro in vergelijking met 36 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet wordt geraamd om 752 miljoen euro, tegenover 742 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020. De omzet van Parcels wordt geschat op 513 miljoen euro, terwijl de Nederlandse post goed is voor een omzet van 358 miljoen euro en de omzet van de divisie PostNL Other op 26 miljoen euro wordt geraamd. Outlook Bij de halfjaarcijfers verhoogde PostNL opnieuw de outlook. Inmiddels mikt het postbedrijf op een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 280 tot 310 miljoen euro en een vrije kasstroom van 250 tot 280 miljoen euro. Voor heel 2021 mikken de analisten op een omzet van 3.545 miljoen euro met een genormaliseerd bedrijfsresultaat van 299 miljoen euro. De briefpostvolumes krimpen dit jaar volgens de kenners met 1,7 procent, maar de pakketvolumes stijgen daarentegen met 18,4 procent. De vrije kasstroom voor het gehele jaar wordt door de analisten geraamd op 264 miljoen euro. Daarnaast plant PostNL 450 miljoen euro aan extra investeringen. PostNL wil onder meer het aantal pakketautomaten uitbreiden naar 1.500 stuks in 2024. PostNL opent op 8 november de boeken. Het aandeel handelde dinsdagmiddag 1,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.