Saoedi-Arabie wil in 2060 klimaatneutraal zijn

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn. Dit heeft één van 's werelds grootste olieproducenten aangekondigd voorafgaand aan een klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow volgende week. Om klimaatneutraal te worden is Saoedi-Arabië van plan om de CO2-uitstoot met ruim 270 miljoen ton per jaar te verlagen en wil het voor 50 procent overstappen naar duurzame energiebronnen. Dat vraagt om investeringen van meer dan 186 miljard dollar, zei kroonprins Mohammed bin Salman zaterdag in een videoboodschap tijdens een klimaatforum in Riyad. Het klimaatdoel van Saoedi-Arabië is minder ambitieus dan wat het Internationaal Energieagentschap voorstelt, namelijk dat landen in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. De Saoedische energieminister, prins Abdulaziz bin Salman, gaf zaterdag aan dat het koninkrijk mogelijk eerder zijn klimaatdoel bereikt, maar dat het 2060 als einddatum heeft gekozen omdat de meeste klimaattechnologieën van de VN pas in 2040 volledig werken. Ook China en Rusland zullen pas vanaf in 2060 klimaatneutraal zijn, gaven die landen eerder aan. Bron: ABM Financial News

