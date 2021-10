Wereldhave optimistisch gestemd

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave verwacht dit jaar een direct resultaat te boeken dat aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal liggen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

"Nu de coronabeperkingen zo goed als tot een einde zijn gekomen, kunnen we ons nu weer volledig richten op onze activiteiten", aldus CEO Matthijs Storm, die "zeer tevreden" is over de resultaten in het derde kwartaal waarin de bezettingsgraad stabiel bleef en vrijwel alle huren werden geïnd in kernmarkten Nederland en België. "Ondanks dat de steunmaatregelen vanuit de overheid voor onze huurders wegvielen, is er geen huurder in onze portefeuille failliet gegaan in het afgelopen kwartaal", aldus Storm.

Wereldhave verwacht dit jaar een direct resultaat te boeken dat aan de bovenkant van de bandbreedte van 1,75 tot 1,85 euro per aandeel zal vallen. De nieuwe bandbreedte is 1,80 tot 1,85 euro per aandeel. Overigens werd de outlook in juli nog verlaagd als gevolg van desinvesteringen. Daarvoor hield Wereldhave nog rekening met een resultaat van 1,80 tot 2,00 euro per aandeel. Wereldhave verwacht voor het einde van 2022 de Franse activiteiten volledig af te hebben gestoten.

De nettohuurinkomsten daalden in de eerste negen maanden van dit jaar op jaarbasis met 7,2 procent naar 94,3 miljoen euro. Wereldhave boekte een direct resultaat van 68,4 miljoen euro. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 290 miljoen euro negatief, waardoor er een totaal verlies restte van 221,6 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 94,2 miljoen euro negatief.

Per aandeel bedroeg het directe resultaat 1,47 euro en het indirecte resultaat 7,17 euro negatief.

Correctie: om aan te geven dat de Franse activiteiten naar verwachting voor eind 2022 worden afgestoten en niet al eind dit jaar.