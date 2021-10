Intel heeft last van chiptekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft niet kunnen overtuigen met de derdekwartaalcijfers, hoewel de outlook voor heel 2021 wel iets omhoog ging. De Amerikaanse chipreus verloor donderdag in de nabeurshandel 7,5 procent. In het derde kwartaal steeg de nettowinst van 4,3 miljard naar 6,8 miljard dollar, of 1,67 dollar. De aangepaste winst per aandeel van 1,71 dollar was veel beter dan Intel zelf en analisten geraadpleegd door FactSet vooraf voorspelden. De omzet verbeterde van 18,3 naar 19,2 miljard dollar, of 18,1 miljard dollar zonder de geheugenchiptak die vorig jaar werd verkocht aan het Zuid-Koreaanse SK Hynix. Hier rekende de markt op 18,2 miljard dollar. De opbrengsten bij de belangrijke datacentertak stegen met 10 procent naar 6,5 miljard dollar, maar hier voorspelden analisten 6,7 miljard dollar. Bij het traditionele PC-segment daalde de omzet met 2 procent tot 9,7 miljard dollar, waar werd gerekend op 9,6 miljard dollar. Bij deze divisie heeft Intel last van de wereldwijde problemen in de aanvoerketen, die een tekort van bepaalde componenten veroorzaken waardoor een achterstand in leveringen ontstaat. Outlook Voor het vierde kwartaal rekent Intel op een omzet van 19,2 miljard dollar of 18,3 miljard dollar zonder de verkochte geheugenchiptak. Verder gaat Intel uit van een aangepaste winst van 0,90 dollar. Analisten voorspellen echter een aangepaste winst van 1,01 dollar en rekenen verder op een omzet van 18,25 miljard dollar. Voor heel 2021 voorspelt Intel een omzet van 77,7 miljard dollar of 73,5 miljard zonder de geheugenchiptak en een aangepaste winst van 5,28 dollar. Eerder ging Intel uit van een omzet van 77,6 miljard dollar. Analisten rekenen voor heel 2021 op een aangepaste winst van 4,79 dollar en een omzet van 73,59 miljard dollar. Intel maakte naast de kwartaalcijfers donderdag ook bekend dat CFO George Davis in mei 2022 met pensioen gaat. Bron: ABM Financial News

